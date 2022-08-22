اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن تكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:34 م
وزيرة التضامن تعلن تكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة "99" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية فالإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول  لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لسنة 2022.

وأضافت القباج، أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، موضحة أنه تيسيراً علي المتقدمين لأداء الخدمة العامة فقد تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة هي إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وأوضحت القباج، أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.


التضامن الاجتماعى

وزاره التضامن الاجتماعى

خريجى الجامعات

الخدمه العامه



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