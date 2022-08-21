الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام الجديد الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص وزارة التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الصحة: توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية من عمر 6 شهور فى "المصل واللقاح" "التموين" توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات.. التفاصيل القومى للامتحانات: التصحيح إلكترونى ونسبة تغيير النتيجة لطلاب الثانوية ضئيلة الطب بـ85 ألف جنيه.. تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة ومصروفات الكليات هيئة الدواء توضح معلومات هامة عن التعامل مع حساسية الدواء.. اعرف التفاصيل فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الجديد والجرعة بــ190 جنيها.. اعرف التفاصيل الكهرباء تقدم نصائح بعد حريق كارفور الإسكندرية: يجب مراجعة المفاتيح والأسلاك وزير الصحة يوجه برفع كفاءة أسرّة مستشفى أبوقير التخصصى بالنظام الفندقى التعليم: فتح موقعنا الإلكترونى و6 مقار للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام الدراسى الجديد 10 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين التعليم: بدء إطلاع طلاب التظلمات بالثانوية على كراسات الإجابة فى المحافظات تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة العلوم الحديثة والآداب وأسعارها جامعة سيناء تعلن فتح باب التقدم لكلياتها بمنح دراسية تصل لـ50% الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 76 مشروعا بمركز كفر سعد فى دمياط ضمن "حياة كريمة" التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية دور ثان طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان العربى دور ثان سهلة عدا جزئيات بالنحو محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام من 240 لـ232 درجة طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا بسبب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة التعليم: أولوية لفحص 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية الراسبين محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 87.4 % التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الثانوية العامة دور ثان فى العربى والدين هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوى بالأسواق.. اقرأ التفاصيل طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة العربية بنظام البابل شيت غرفة عمليات التعليم تتابع امتحانات الثانوية العامة دور ثان جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان العربى للثانوية دور ثان والتعليم تحقق الإسكان: مهلة أخيرة لحائزى أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى للتفاوض حتى 31 أغسطس التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان الصحة: افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعى فى بنى سويف والشرقية تنسيق 2022.. موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء.. والطب 82% والهندسة 68% السبت، 20 أغسطس 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعًا الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تناول الأدوية مع القهوة أو الشاى خطأ فادح الخميس، 18 أغسطس 2022 12:06 ص أخبار × 24 ساعة.. التشديد على إغلاق المحال فى المواعيد الرسمية لترشيد الكهرباء الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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