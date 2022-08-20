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"التموين" توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات.. التفاصيل

السبت، 20 أغسطس 2022 06:59 م
"التموين" توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات.. التفاصيل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة بعد غدا الاثنين عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هى "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.
 
 
 
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن .
 

التموين

مناطق تجارية جديدة بالمحافظات

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