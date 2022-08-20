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هيئة الدواء توضح معلومات هامة عن التعامل مع حساسية الدواء.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 أغسطس 2022 07:20 م
هيئة الدواء توضح معلومات هامة عن التعامل مع حساسية الدواء.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن حساسية الأدوية هى رد فعل غير طبيعى للجهاز المناعى عند استخدام دواء معين، سواء كان بوصفة طبية أو بدون أو دواء عشبي.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه من أبرز علامات وأعراض حساسية الدواء، الطفح الجلدى أو الحمى.

وتابعت هيئة الدواء: "تؤدى حساسية الدواء لردود فعل خطيرة، وتعرض حياة الشخص للخطر، حيث تؤثر على العديد من أجهزة الجسم".

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب أو الصيدلى عند الشعور بأى من أعراض حساسية الدواء لمعرفة كيفية التعامل معها ومنع تكرار حدوثها.

 

 


هيئة الدواء

حساسية الدواء

الصيدلى

الطبية



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