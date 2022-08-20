جامعة سيناء تعلن فتح باب التقدم لكلياتها بمنح دراسية تصل لـ50%

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة سيناء ، عن فتح باب التقدم لكليات الجامعة بداية من اليوم السبت، بفرعيها فى العريش والقنطرة وذلك لطلاب الثانوية العامة.

وأكدت جامعة سيناء توافر خصم ومنح يصل لـ 30% للالتحاق بكليات الصيدلة والهندسة وإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب للماء محافظة سيناء ومدن القناة وأشقاء الطلاب بالجامعة من الدفعات الجديدة.

جدير بالذكر، أن جامعة سيناء شهدت تطورا كبيرا فى المنح الدراسية، حيث إن الجامعة لديها نوعان من المنح، وهى منح كلية بنسبة 100% وتكون لأبناء منطقة وسط سيناء وهذه المنطقة الأكثر فقرا والتى تحتاج إلى تنمية شديدة ، ومنح لأبناء سيناء والعاملين بها 10 سنوات وأكثر ، بالإضافة إلى منح التفوق العلمى لطلاب الثانوية العامة ويستمر معهم بشرط النجاح فى الدراسة.

وتعطى جامعة سيناء منح 15% للأشقاء ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، جنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة 50% ، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات وايضا المراكز البحثية .

وتأسست جامعة سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 وتضم بينها طلاب من مختلف مناطق سيناء، وهى الجامعة الخاصة الوحيدة التى تمتلك فرعين وهى أول جامعة تم إنشاؤها فى شبة جزيرة سيناء وبدأت الدراسة فيها عام 2006.

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الالى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والإستثمار.

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش:

108,045 كلية الصيدلة

155,710 كلية طب الأسنان

62,206 كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

أما كليات فرع القنطرة

120,499 كلية الصيدلة

162,595 كلية طب الأسنان

117,195 كلية العلاج الطبيعى

69,030 كلية الهندسة

53,730 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

50,441 كلية الإعلام إنجليزى

45,162 كلية الإعلام عربى

51,652 كلية إدارة الأعمال