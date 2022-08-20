وزير الصحة يوجه برفع كفاءة أسرّة مستشفى أبوقير التخصصى بالنظام الفندقى

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى أبو قير التخصصى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى (فرع شمال غرب الدلتا)، بمحافظة الإسكندرية.

جاءت زيارة الوزير، لمستشفى أبوقير التخصصي، اليوم السبت، ضمن جولة تفقدية للمنشآت الطبية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة العمل بالقطاع الصحي، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عنانى إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الهيكل الوظيفى للمستشفى المبنى على مساحة 4200 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسى و 2 مبنى فرعي، بسعة إجمالية 225 سريرا، تشمل أقسام (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي).

وأضاف أن الوزير أكد أهمية المستشفى من حيث الموقع الجغرافي، حيث يخدم 3.2 مليون مواطن من سكان محافظة الإسكندرية، و362 ألف و622 مواطن من سكان محافظة مطروح، فضلا عن 3.6 مليون منتفع من الخدمات الصحية للتأمين الصحي، ويصل متوسط إشغال الأسرة شهريًا إلى 71%، بينما يزيد متوسط عدد العمليات الجراحية الشهرية عن 600 عملية جراحية.

ونوه إلى أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى، وغرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تابع انتظام القوى البشرية، وتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل والبلازما، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الوزير وجه برفع كفاءة وتطوير أسرة أقسام الرعايات المركزة والغرف الداخلية بالنظام الفندقي، وذلك لضمان حصول المواطن على أفضل خدمة طبية فندقية، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة المستشفى بالتجهيزات غير الطبية.

وأوضح أن المستشفى قدمت خدمات الفحص الطبى لـ745 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، علاوة على فحص مليون و729 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى بين طلاب المدارس الإعدادية، بالإضافة إلى تسريع 94% من القرارات الخاصة بالعمليات الجراحية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، وفحص 120 سيدة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.