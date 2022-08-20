طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان العربى دور ثان سهلة عدا جزئيات بالنحو

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت طلاب الثانوية العامة، أن امتحان مادة اللغة العربية دور ثاني سهل، موضحين أن مستوى الأسئلة أسهل من امتحان الدور الدور الأول، عدا بعض الجزئيات فى سؤال النحو، كما طالبوا بمراعاتهم فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وانطلقت صباح اليوم السبت 20 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة دور ثان ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وفق نظام البابل شيت، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التصدى لأى محاولات غش، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت بدء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، اليوم السبت حيث يؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، فى 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم السبت، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا.