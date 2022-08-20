الكهرباء تقدم نصائح بعد حريق كارفور الإسكندرية: يجب مراجعة المفاتيح والأسلاك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء: «كان هناك تنسيق بين كل الجهات بشأن حريق مول كارفور فى محافظة الإسكندرية اليوم»، مشيرا إلى أن الدوائر الكهربائية الداخلية للمول سليمة ولم تتضرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لابد من مراجعة الشبكة الكهربائية فى المنازل بشكل مستمر، موضحا أنه يجب التأكد من كفاءة التشغيل لكل المفاتيح الموجودة فى كل منزل.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إلى أن يجب مراعاة الشبكات الكهربائية والتأكد من الأحمال بشكل مستمر، قائلا: «يجب مراجعة المفاتيح والأسلاك المتوفرة فى كل منزل لمنع حدوث حرائق».

وتابع حمزة، أنه يجب شراء الأسلاك الكهربائية الجيدة وعدم الاعتماد على الأسلاك الرديئة، قائلا: «سخونة أى مفتاح تؤكد أنه غير قادر على الأحمال الكهربائية العالية».

وأردف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، يجب مراجعة جميع المفاتيح الكهربائية وعدم زيادة الأحمال عليها، مشيرا إلى 60% من الغاز المستخرج داخليا يتجه إلى محطات توليد الكهرباء.

وشدد على أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى للخارج فرصة اقتصادية كبيرة وله مردود كبير على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الحكومة ناشدت المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، قائلا: «الكهرباء متوفرة لدينا ولا يوجد عجز بها والدولة لا تجبر أحد على ترشيد استهلاكه».

وقال حمزة، إن ترشيد استهلاك الكهرباء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، نافيا ما تردد بشأن قطع الكهرباء عن المبانى المخالفة، مؤكدا أنه لا صحة لهذه المعلومات.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تنسيقا بين كل الجهات ولن نسمح لقطع الكهرباء عن المواطنين، موضحا أن المشروعات التنموية التى تقوم الدولة بتنفيذها تدخل ضمن الأمن القومى للبلاد.