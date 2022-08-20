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التعليم: بدء إطلاع طلاب التظلمات بالثانوية على كراسات الإجابة فى المحافظات

السبت، 20 أغسطس 2022 11:29 ص
التعليم: بدء إطلاع طلاب التظلمات بالثانوية على كراسات الإجابة فى المحافظات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء إطلاع طلاب التظلمات بالثانوية العامة على كراسات الإجابة بمقار الكنترولات فى المحافظات التى تم تحديدها.
 
وأكدت الوزارة، أنه يتم الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلنة وذلك بدءا من المواعيد المعلن عنها من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الإنتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة. 
 
وكان  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًا للإطلاع، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.
 
 
وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب، الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال الثلاثة أيام المقبلة بدءا من الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل. 
 
وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:
 
لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)
لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة
العنوان: مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 134 طريق الحرية شرق) تليفون 034202223
 
 
لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)
لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط
العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171
 
 
لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية 
لمديريات بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء 
العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749
 
 
لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط
لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد
العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046
 
 
لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا
لمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر 
العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578
 
 
المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر
لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم
العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
 
 
 

التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

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مقار التظلمات بالثانوية العامة

الاطلاع بمقار الكنترولات بالثانوية العامة



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