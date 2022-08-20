التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الثانوية العامة دور ثان فى العربى والدين

كتب ــ محمود طه حسين

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 20 ألفا و850 طالبا/طالبة أمام (300) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد 860 طالبا وطالبة.

كما أدى عدد 2 طالب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى في مادة مقايس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) فترة أولى، وعدد 2 طالب امتحان التربية الدينية فترة ثانية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد (19533) طالب/طالبة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد (1122) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأنجليزية)، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.