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التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام الدراسى الجديد

السبت، 20 أغسطس 2022 10:10 م
التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام الدراسى الجديد التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد على صفحات الفيس بوك بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائى من العام الدراسى الجديد، مشددة على أن كل ما يتم تداوله غير صحيح ولا تغيير فى عدد سنوات الدراسة سواء فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأزهرى، قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون موعد بدء العام الدراسى 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

 

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

 


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

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إلغاء الصف السادس الابتدائي



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