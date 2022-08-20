الطب بـ85 ألف جنيه.. تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة ومصروفات الكليات

ماجد تمراز

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن العام الجامعى 2022 – 2023، سيبدأ أول شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الدراسة ستبدأ فى كافة الجامعات سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى المعاهد فى موعد واحد.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تنسيق الجامعات الأهلية الحكومية ينطلق الثلاثاء المقبل عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الحكومية، موضحا أن هناك 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية تبدأ الدراسة بالعام الجامعى الجديد.

كما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن هذه الجامعات، بمصروفات دراسية تدعهما الدولة المصرية بنسبة تتراوح من 50 لـ 60 %، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية الحكومية، لها مميزات كبيرة بالإضافة إلى الاستثمارات التى ضختها الدولة لدعمها.

كما أكد عبدالغفار، أن التكلفة الخاصة بالدراسة فى هذه الجامعات، ليست التكلفة الفعلية لها، موضحا أن هناك جزءا تتحمله الدولة فى سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائها.

وأشار إلى أن كليات الطب بها برامج على مستوى عال، بمصروفات تبدأ من 85 ألف جنيه كذلك برامج بكلية طب الأسنان بمصروفات تبدأ بـ 75 ألف جنيه بالإضافة إلى برامج كليات العلوم الإنسانية تبدأ بـ 35 ألف وهذه ليست التكلفة الفعلية للبرامج وتتحمل الدولة جزء منها.

كما أكد أنه عقب انتهاء الأسبوع الخاص بتنسيق الجامعات الحكومية الأهلية، سيتم الإعلان عن موعد تنسيق قبول طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية وطرق التقديم وسيكون مباشرة للجامعات، مشددا على الاهتمام بالجامعات الحكومية الأهلية وتزويدها بشبكة إنترنت عالية الجودة.

كما أكد أن الحدود الدنيا بكليات الجامعات الحكومية الأهلية هى ذات الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ستجيب عن كافة تساؤلات الطلاب عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى وإصدار البيانات الخاصة بمراحل التنسيق.