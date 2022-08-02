سريلانكا تحقق مع 3 أشخاص مشتبه بتورطهم فى إشعال النيران بمنزل رئيس الوزراء

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بدأت إدارة التحقيقات الجنائية في سريلانكا إجراء تحقيقات مع ثلاثة من المشتبه فيهم، تم اعتقالهم اليوم الثلاثاء للاشتباه في مشاركتهم في إشعال النيران بالمقر الخاص لسكن رئيس وزراء البلاد المستقيل رانيل ويكريمسينج في العاصمة كولومبو يوم التاسع من شهر يوليو المنصرم.



ونقلت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية عن الشرطة قولها إنه "تبين أن اثنين من المشتبه فيهم من مدينتي كولومبو وماداباثا، وتتراوح أعمرهما ما بين 18 و22 عاما، وتم اعتقالهما في منطقتى بيلياندالا وناراهينبيتا"، مشيرة إلى أنها تجرى تحريات بشأن المشتبه فيه الثالث.



وذكرت الصحيفة أن الشرطة كانت قد اعتقلت، في وقت سابق، أربعة مشتبه بهم آخرين لصلتهم بحادث إشعال النيران في المقر الخاص بسكن رئيس البلاد.



وكانت مجموعة من المتظاهرين قد اقتحموا المقر الخاص بويكريمسينج يوم التاسع من يوليو الماضي وأشعلوا النيران فيه، وذلك بعد ساعات من استقالته من منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت؛ لإفساح المجال لتشكيل حكومة تشارك فيها كافة الأحزاب أثناء الاحتجاجات التي شهدتها سريلانكا للمطالبة باستقالة الحكومة في عهد الرئيس السابق جوتابايا راجابكسا، وذلك في أعقاب توتر الموقف بين المتظاهرين وقوات الأمن السريلانكية.



وفي 15 يوليو الماضي، أدى رئيس الوزراء السريلانكي المستقيل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك حتى قيام البرلمان بانتخاب خلفية للرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي استقال من منصبه عقب احتجاجات حاشدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.