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أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: احتياطى القمح يكفى 7 أشهر

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: احتياطى القمح يكفى 7 أشهر محصول القمح - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

مجلس الوزراء: احتياطى محصول القمح يكفى 7 أشهر والأرز لمدة 3 أشهر

النائب العام يأمر بحبس قاتل سلمى طالبة الزقازيق
 
التعليم العالى: الأعلى مجموعا سيحول من جامعة لأخرى عند تقليل الاغتراب
 
الأوقاف تفتح باب التقدم للحصول على القرض الحسن.. 15 مليون جنيه دفعة أولى
 
الأوقاف تعيد فتح ضريح الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية
 
وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تشيد بجهود مصر فى دعم المرأة والطفل والأسرة
 
قطع المياه عن 7 مناطق بشبرا الخيمة مساء اليوم لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة
 
النقل تستعد لتسليم أول 40 كيلومترا من الخط الأول للقطار الكهربائى لشركة سيمنز
 

 


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