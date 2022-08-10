الكهرباء: المبانى التابعة للوزارة لديها لوحات شمسية لترشيد الاستهلاك

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن ديوان عام الوزارة و شركاتها وهيئتها التابعة يوجد بها لوحات شمسية أعلى الأسطح منذ عدة سنوات للاعتماد على الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء المولدة من الطاقة التقليدية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخذت منذ عدة سنوات إجراءات لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي فى توليد الكهرباء، موضحا أن إجراء عمليات الصيانة والتطوير الذى تم بمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات له، أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.