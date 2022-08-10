محافظ الجيزة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين اليوم، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التى تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء توجهات الدولة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده اليوم والذي شدد خلاله راشد على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف المصالح والهيئات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك فى ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق فائض إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج، وزيادة العائد من النقد الأجنبى، وتوفير المزيد من العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم أجمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب، وكذا الشوارع والميادين، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء .

وأكد اللواء أحمد راشد أن ذلك الملف يعد مهما وحيويا، ويقع على رأس أولويات الحكومة من أجل توفير النقد الأجنبى في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، مؤكدا المتابعة والتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهاراً وكذا فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلا، فضلاً عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن والقرى.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه سيتم توزيع ونشر كتاب دورى على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية للالتزام بترشيد الإنارة بواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب انتهاء العمل فيها، وذلك باستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات، موجهاً بضرورة ترشيد الاستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن 25 درجة، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت، وهو الذى يتوازى مع تجنب استهلاك الكهرباء فى أى أماكن غير مستغلة .

وكلف اللواء أحمد راشد الجهات المعنية بمراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء بالتنسيق مع إدارة المرور لعدم التأثير على حركة سير المركبات مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية، لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة.

وشدد محافظ الجيزة على التنسيق مع القائمين على إدارة المولات التجارية، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزى على درجة حرارة 25 فأكثر، لتحقيق ترشيد في الاستخدام .

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وممثلي مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومسئولو شركه الكهرباء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات.