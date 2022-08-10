انقطاع المياه عن 18 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية- الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل "الهجانة سابق")، لمدة 14 ساعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 13-08-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة، نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم المتعارض مع اعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس .

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .