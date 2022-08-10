اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن 18 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:28 م
انقطاع المياه عن 18 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية- الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل "الهجانة سابق")، لمدة 14 ساعة اعتبارا  من يوم السبت الموافق 13-08-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة، نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط  قطر 1000مم المتعارض مع اعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس .

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .

 

 


انقطاع المياه

شركات المياه

مشروعات المياه

محافظه القاهره

قطع المياه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة