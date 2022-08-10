الأوقاف تعيد فتح ضريح الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية

كتب على عبد الرحمن

أعادت وزارة الأوقاف، فتح ضريح مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه في القاهرة، بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية "الشهرية" للمقام، والتي استمرت على مدار يومين، مع استمرار فتح المسجد لإقامة الصلوات الخمس.

ومسجد سيدنا الإمام الحسين بن على، بنى فى عهد الفاطميين سنة 549 هجرية، تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلى، وبابا آخر بجوار القبة ويعرف بالباب الأخضر.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد افتتح فى السابع والعشرين من أبريل الماضى مسجد سيدنا الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.