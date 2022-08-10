اليوم السابع
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وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تشيد بجهود مصر فى دعم المرأة والطفل والأسرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:28 م
وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تشيد بجهود مصر فى دعم المرأة والطفل والأسرة وزيرة التضامن الاجتماعى ونظيرتها القطرية
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

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أشادت مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، بجهود الدولة المصرية فى مجالات دعم المرأة والطفل والأسرة، معربة عن أمنياتها بالمزيد من التوفيق لجهود وزارة التضامن الاجتماعى، والتى رحبت بالتعاون معها وتوقيع بروتوكول العمل المشترك المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا.. موجهة الشكر لجامعة الدول العربية على جهودها لدعم وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتوزة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونظيرتها القطرية عقب جولتهما في مركز الخدمات المتكاملة بحى الأسمرات، ظهر اليوم، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

ومن جانبها، قالت الدكتوة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين الدولتين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، حيث تعرف سعادة السيدة مريم المسند على أنشطة ومجالات عما الوزارة، كما قمنا بجولة في عدد من مؤسسات رعاية الفتيات فاقدي الرعاية، ودار الباقيات الصالحات لرعاية المسنين ومرضى الزهايمر، إلى جانب جولة تفقدية لمركز استضافة المرأة ومركز ذوي الإعاقة وبعض الأنشطة المتعلقة بالأطفال والأسرة بمركز الخدمات المتكاملة بحي الاسمرات.

وبشأن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين، أوضحت القباج أنه يدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا الكيانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو الأخرى التي تشرف عليها.

واضافت أن الزيارة تأتي أيضا في إطار توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية، وتعزيز العمل في المجالات الهامة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربى.

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (1)

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (2)

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (3)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (4)
وزيرة التضامن الاجتماع (4)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (5)
وزيرة التضامن الاجتماع (5)

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (6)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (7)
وزيرة التضامن الاجتماع (7)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (8)
وزيرة التضامن الاجتماع (8)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (9)
وزيرة التضامن الاجتماع (9)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (10)
وزيرة التضامن الاجتماع (10)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (11)
وزيرة التضامن الاجتماع (11)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (12)
وزيرة التضامن الاجتماع (12)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (13)
وزيرة التضامن الاجتماع (13)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (14)
وزيرة التضامن الاجتماع (14)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (15)
وزيرة التضامن الاجتماع (15)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (16)
وزيرة التضامن الاجتماع (16)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (17)
وزيرة التضامن الاجتماع (17)

 

وزيرة التضامن الاجتماع (18)
وزيرة التضامن الاجتماع (18)

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (20)

 

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وزيرة التضامن الاجتماع (22)

 


وزاره التضامن

التنميه الاجتماعيه القطريه

نيفين القباج

مجالات دعم المراه



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