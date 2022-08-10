التعليم: 20 أغسطس بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت، بأسئلة اختيار من متعدد، وانتهت وزارة التربية والتعليم من اختيار الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤيدون امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، وصل إلى 152029 طالب وطالبة.

ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.