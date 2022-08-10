الكهرباء: نسعى لاستبدال الغاز بالمازوت فى توليد الطاقة ببعض المحطات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعد خطة حاليا للتوسع فى الاعتماد على المازوت بدلا من الغاز الطبيعي لترشيد استهلاك الغاز وفقا لقرارات مجلس الوزراء ، بما لا يضر بكفاءة محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في خفض الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء من 214 جرام غاز لكل كيلو وات ساعة إلى 180 جرام لكل كيلو وات ساعة، موضحا أن هذا الخفض تم بفضل أعمال التطوير التى تمت والمحطات الحديثة التى تم إنشائها علاوة على الالتزام بمواعيد الصيانة لجميع المحطات.

وأضاف حمزة، أن وجود احتياطي يومي بالشبكة القومية للكهرباء ساهم بشكل كبير فى الاهتمام بصيانة وحدات توليد الكهرباء، وبالتالى ترشيد الاعتماد على الغاز الطبيعي فى توليد الطاقة الكهربائية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات له، أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.