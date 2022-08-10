التعليم العالى: الأعلى مجموعا سيحول من جامعة لأخرى عند تقليل الاغتراب

أحمد عرفة

كشف السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية تقليل الاغتراب أمام طلاب الجامعات الجدد.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذى يبث على قناة Etc، مساء اليوم الأربعاء، أن تقليل الاغتراب من جامعة لأخرى متعلق بمجموع الطالب أو الطالبة، مضيفاً أن تقليل الاغتراب سيبدأ بعد الانتهاء من فتح باب الرغبات للمرحلة الثانية.

وأوضح المشرف على تنسيق الجامعات أنه سيتم اختيار 10٪ من الطلاب الراغبين للتحويل من جامعة لأخرى، والأولوية للأعلى حصدا للدرجات.

وكشف السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تسجيل الرغبات من المرحلة الثانية، مضيفا أنه سيتم فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة فور الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأكد أن باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق بموقع التنسيق الإلكترونى مفتوح، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس.

وأشار عطا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لإعلان نتيجة وتفاصيل المرحلة الأولى، ثم سيتم فتح باب للتنسيق للمرحلة الثانية في نفس اليوم.