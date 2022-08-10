اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 12:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:44 م
التعليم العالى: تحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وزارة التعليم العالي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق التعليم العالي، إن التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات يبدأ من غد الخميس، وحتى 15 أغسطس، بإجمالي 118 ألف طالب.
 
ونصح عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئولتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، بالتأني في كتابة الرغبات قائلا "على سبيل المثال لو هتلتحق بإعلام، اكتب كل كليات الإعلام الموجودة، عندك 75 رغبة مش هتخسر حاجة، مع إمكانية تعديل الرغبات خلال 5 أيام من تسجيل الرغبات"، متابعا "أحيانا نفاجأ بعد إعلان النتيجة بعدم تسجيل الطلاب لبعض الرغبات".
 
وتابع أن الجامعات تتيح خدمة تسجيل الرغبات إلكترونيا بالمجان، فضلا عن توفيرها مرشدين لمساعدة الطلاب، لافتا إلى أن عملية التسجيل تتم جغرافيا.
 
وأشار إلى أن موعد المرحلة الثانية للتنسيق سيحدد بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، مردفا "من حق كل طالب يقدم في مكتب التنسيق ويتم الترشيح وفقا للمجموع، والتوزيع مرتبط بعدد الأماكن المتوفرة في كل كلية".
 
وأكمل: "موقع التنسيق سيبدأ من 9 صباح الخميس، مع إتاحة العمل خلال 24 ساعة، وحتى الطلاب الحاصلين على نسبة 50% سيتاح لهم الالتحاق بثلاث كليات بينها، الحقوق ودار علوم والخدمة الاجتماعية".

السيد عطا

التنسيق

وزارة التعليم العالى

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يترأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:42 م

وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:09 م

وزير التعليم العالى يتفقد المعامل البحثية بمركز بحوث وتطوير الفلزات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:41 م

وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية الجديدة لا تستهدف الربح

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:22 ص

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:36 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة