قطع المياه عن 7 مناطق بشبرا الخيمة مساء اليوم لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتبارا من من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة السادسة صباح غدًا الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بعملية قطع المياه هي "بيجام بالكامل – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعادة والتعاون – عزبة عثمان – منطقة منطى"، بالإضافة إلى ضعف المياه عن بعض مناطق حى شرق.

وتابعت الشركة، أن انقطاع المياه يأتي نظراً لوجود أعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة، مشير إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.