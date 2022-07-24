الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الصحة: جدرى القرود لن يتحول إلى جائحة ولا داعى للخوف الأحد، 24 يوليه 2022 12:00 ص جدرى القرود إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزيرة الهجرة تتواصل مع الطبيب المصري المعتدى عليه في السعودية "التنسيق" يشدد على سرعة التقديم لاختبار القدرات.. لن يفتح الموقع مرة أخرى وزير التعليم: من يدعى تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة جماعات تحترف النصب الصحة: جدرى القرود لن يتحول إلى جائحة مثل كورونا ولا داعى للخوف "الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مستشفى خاص بدون ترخيص فى الهرم "الصحة": 16 ألف إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى 75 دولة حول العالم عوض تاج الدين: مرض الجدرى قديم جدا وخطير وانتهى منذ الثمانينيات الصحة ترفع مستوى الترصد بجميع المنافذ البرية والبحرية للكشف عن جدرى القرود الزراعة تعلن انخفاض أسعار الأعلاف وكرتونة البيض بـ62 جنيها بمنافذ الوزارة تنسيق الثانوية العامة 2022.. تخصيص إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر بدون مقابل لمدة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس تنسيق الجامعات 2022.. ما أماكن اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون؟ تنسيق 2022..انطلاق ثالث جولة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية1أغسطس راقبوا السماء.. القمر يقترن بنجم الدبران فجر غد فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة غدا.. انتهاء المدة المحددة للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43 تنسيق الثانوية 2022.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل وحجز اختبارات القدرات هيئة الدواء: ضبط 9 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر بمليون و250 ألف جنيه تنسيق الثانوية 2022.. أماكن اختبار القدرات للفنون التطبيقية والتربية الموسيقية بالأحضان والدموع.. المفرج عنهم يودعون خلف الأسوار (صور) محافظة الجيزة تغلق مستشفى تخصصى بالعمرانية لإدارتها بدون ترخيص اخبار مصر الثانوية العامة اخبار مصر اليوم اخبار مصرية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: حصيلة صكوك الإطعام والأضاحى تجاوزت 200 مليون جنيه السبت، 23 يوليه 2022 12:05 ص أخبار × 24 ساعة..عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و477 كشفا طبيا للحجاج المصريين الجمعة، 22 يوليه 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر الخميس، 21 يوليه 2022 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة