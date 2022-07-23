تنسيق الثانوية العامة 2022.. تخصيص إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية

كتب ــ محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أعلنت قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه تم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: esec_mohe@yahoo.com.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

وأكد المتحدث الرسمي، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.