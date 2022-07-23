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تنسيق الثانوية 2022.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل وحجز اختبارات القدرات

السبت، 23 يوليه 2022 01:07 م
تنسيق الثانوية 2022.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل وحجز اختبارات القدرات تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وفى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 .
 
 أعلنت  وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرا علي  طلاب  الثانوية العامة 2022 وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.
 
وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى حيث يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg
 
 

تنسيق الثانوية العامة 2022

موقع التنسيق الالكترونى

تنسيق الجامعات 2022

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اخبار مصر

اختبارات القدرات



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