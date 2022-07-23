وزير التعليم: من يدعى تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة جماعات تحترف النصب

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بإدعاء القدرة على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال، ويحدث هذا كل عام للأسف ويقع الكثيرون في هذا الفخ لا صحة لمثل هذه الإدعاءات والتصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)" في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وعددهم (1796) طالب في 14 محافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومتمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان السير لمدارس (المتفوقين STEM) ، ولم تتلقى أي ملاحظات.