"التنسيق" يشدد على سرعة التقديم لاختبار القدرات.. لن يفتح الموقع مرة أخرى

قال سيد عطا المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن اختبارات القدرات ستبدأ 25/ 7 وحتى 6/ 8، وهناك كليات يتطلب اجتيازها اختبار قدرات، موضحا أنه على كل طالب يرغب فى أداء اختبار القدرات الدخول على موقع التنسيق واختبار القدرات، لأنه بعد الانتهاء، لن يتم فتحه مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد علي: "حتى لو طالب مقدم دور تانى من حقه دخول اختبار القدرات"، مؤكدا أن كل وسائل الإعلام تتحدث عن اختبار القدرات.

وذكر أن من حق أى طالب يقدم فى مكتب التنسيق، مضيفا أن التحويلات بعد المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد أيام يتم البدء فى المرحلة الأولى للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وفى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرا على طلاب الثانوية العامة 2022 وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمى فى جميع المجالات والخدمات التى تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك فى الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى حيث يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.