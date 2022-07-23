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الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

السبت، 23 يوليه 2022 11:22 ص
الإسكان: فتح باب الحجز لأراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تم فتح باب الحجز لقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة ٢٨م٢ تقريبا للقطعة، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع.
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن على الراغبين في التقدم للحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/٢٤ : ٢٠٢٢/٩/١٤ بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.
 
وأكد أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً ( مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنوياً ( شركة أو مؤسسة ) ومن قاطني مدينة النوبارية الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج - الزوجة الأولاد القصر ) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.
 

وزاره الاسكانالمدن الجديده

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