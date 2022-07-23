"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مستشفى خاص بدون ترخيص فى الهرم



وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور على المستشفى تم رصد العديد من المخالفات الجسيمة؛ على رأسها إدارة المستشفى بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أن عدد من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير مؤهلين للعمل، وغير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.



وأشار المصدر إلى المرور على كافة أقسام المستشفى المختلفة (غرف العمليات، الرعاية المركزة، الحضانات، غرف الإقامة الخاصة بالمرضى، مناطق انتظار الكشف)، حيث تبين عدم اكتمال التجهيزات الطبية الخاصة بالأقسام، فضلاً عن عدم الالتزام بمعايير وسياسات مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها.



كما أوضح المصدر أنه بالإطلاع على سجلات ( العمليات، الرعاية المركزة، الحضانات)، تبين عدم اكتمال ملفات المرضى وعدم الالتزام ببروتوكولات العلاج الخاصة بهم، فضلاً عن التحفظ على السجلات الإدارية وسجلات الأدوية.



وأكد المصدر إلى أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك من قبل إدارة الرعاية العاجلة التابعة الوزارة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة واستكمال العلاج.



وأكد المصدر استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.