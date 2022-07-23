محافظة الجيزة تغلق مستشفى تخصصى بالعمرانية لإدارتها بدون ترخيص

كتب ــ سيد الخلفاوى

أغلقت محافظة الجيزة صباح اليوم مستشفي المنارة التخصصي الكائنة بشارع الأهرام بحي العمرانية لإدارتها بدون ترخيص وضبط مخالفات جسيمة بها .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قرار الغلق يأتي ضمن الحملات الرقابية المستمرة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على كافة المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين علي تلك المنشآت.

وأوضح اللواء أحمد راشد، بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وقطاع أمن الجيزة وهيئة الإسعاف لتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة للقيام بنقل المرضي لأحد المستشفيات الحكومية التابعة إلي وزارة الصحة، إلا أنه تبين أثناء تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع وقطع المرافق عدم وجود أي مرضي داخل المستشفى .

وأشار محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بقطع المرافق الموجودة بها لمراعاة عوامل السلامة والأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من فصل كافة الأجهزة بالمستشفي.

وأكد محافظ الجيزة، علي استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بكافة قطاعات المحافظة للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين .

جاءت الحملات بحضور تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وسمير عويضة رئيس حي العمرانية