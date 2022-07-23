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أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

السبت، 23 يوليه 2022 11:51 ص
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :  
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد  على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا.

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