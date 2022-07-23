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تنسيق الجامعات 2022.. ما أماكن اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون؟

السبت، 23 يوليه 2022 12:01 م
تنسيق الجامعات 2022.. ما أماكن اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون؟ تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى عن بدء وانطلاق مرحلة حجز وتسجيل اختبارات القدرات للعام الجامعى 2022 / 2023، ينشر اليوم السابع أماكن أداء اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق، أنه يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا.
 
كما يؤدى طلاب محافظات "قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر" اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر، أما طلاب محافظات "أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج" يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.
 
أما طلاب محافظات "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية" يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.
 
 

تنسيق الثانوية العامة 2022

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اختبارات القدرات



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