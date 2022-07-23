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تنسيق الثانوية 2022.. أماكن اختبار القدرات للفنون التطبيقية والتربية الموسيقية

السبت، 23 يوليه 2022 02:13 م
تنسيق الثانوية 2022.. أماكن اختبار القدرات للفنون التطبيقية والتربية الموسيقية تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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يتساءل طلاب الثانوية العامة عن أماكن أداء اختبارات القدرات، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالى عن بدء حجز وتسجيل الرغبات لاختبارات القدرات يوم 25 يوليو الجارى.
 
وكشفت وزارة التعليم العالى فى دليل اختبارات القدرات عن أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية والتربية الموسيقية.
 
ويؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى  كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.
 
أما طلاب محافظات "الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
 
وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة" يؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.
 
أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان". كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.
 
وعن أماكن أداء اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، تؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.
 
 

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