الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. لأول مرة خلال العام تتجاوز الحرارة على القاهرة 40 درجة فى الظل السبت، 11 يونيو 2022 05:00 م الطقس - أرشيفية إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات. "الصحة" توضح مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين لأول مرة.. متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات للجالون الإسكان: 26 يونيو تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات "دار مصر" بالقاهرة الجديدة التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الساعات المقبلة والحرارة بالقاهرة 43 درجة فى الظل التفاضل والتكامل بأسهل صورة.. أفضل مراجعة نهائية شاملة للثانوية "لغات" الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة وانخفاض 8 درجات على القاهرة الكبرى خليك متمكن من الرياضيات.. خلاصة المنهج ونماذج امتحانات للثانوية "فيديو" غدا انخفاض الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 46 الأرصاد: الحرارة تجاوزت الـ40 بالقاهرة وننصح بعدم التعرض للشمس وشرب السوائل الأرصاد: لأول مرة خلال العام تتجاوز الحرارة على القاهرة حاجز 40 درجة فى الظل القوى العاملة: تعيين 33 شابًا والتفتيش على 187 منشأة بالوادى الجديد الزراعة: علاج وفحص 2500 رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين بأسوان التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ60 ألف مريض إدمان مجانا الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر فى كفر الشيخ الصحة: فحص مليون و490 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وزير التعليم العالى يكرم طالبات الجامعة الأمريكية لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة نشاط الوزارات الارصاد الطقس اخبار مصر اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة