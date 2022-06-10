أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح 18 يونيو

الأوقاف: إيفاد الشيخ رجب عبدالواسع إلى المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا