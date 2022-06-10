اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت وزارة القوى العاملة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح 18 يونيو

الأوقاف: إيفاد الشيخ رجب عبدالواسع إلى المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا

التعليم تعلن مواعيد سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى

وزير التموين: تخفيضات معارض السيراميك والبورسلين تصل إلى 50%

جامعة حلوان تتقدم للمركز السادس وسط الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمى

ضبط 140 كيلو جمبرى غير صالح للاستخدام الآدمى بمطعم شهير بحدائق الأهرام (فيديو)
توافد الأطفال على الجامع الأزهر لحفظ القرآن.. و"رواق الطفل" يستقبلهم بالحلوى.. صور

الرى: القيمة السوقية للأراضى فى نهايات الترع ارتفعت بسب "التبطين"

الأوقاف: عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 24 سبتمبر

تنسيق الجامعات الأهلية.. "العلمين الدولية" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة

 


السكه الحديد

القوى العامله

الجامعات الاهليه

التعليم

هيئه الدواء

الرى

الاوقاف



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو

الخميس، 09 يونيو 2022 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. معهد البحوث الزراعية: البطيخ آمن جدًا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة