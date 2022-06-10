أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح 18 يونيو
الأوقاف: إيفاد الشيخ رجب عبدالواسع إلى المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا
التعليم تعلن مواعيد سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى
وزير التموين: تخفيضات معارض السيراميك والبورسلين تصل إلى 50%
جامعة حلوان تتقدم للمركز السادس وسط الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمى
الرى: القيمة السوقية للأراضى فى نهايات الترع ارتفعت بسب "التبطين"
الأوقاف: عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 24 سبتمبر
تنسيق الجامعات الأهلية.. "العلمين الدولية" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة
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