اليوم السابع
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الأوقاف: عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 24 سبتمبر

الخميس، 09 يونيو 2022 02:04 م
الأوقاف: عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 24 سبتمبر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ما عرضته الوزارة بشأن عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين بالقاهرة فى الفترة من 24-25 سبتمبر 2022م تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر.. صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه".
 
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المؤتمر يتناول المحاور التالية: 
 
المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر . 
 
المحور الثانى : صور الاجتهاد وضوابطه . 
 
المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم . 
 
المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل : 
- التعامل بالعملات الافتراضية . 
- تدويخ الحيوان قبل ذبحه . 
- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .
 
المحور الخامس : نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.
 
وغير ذلك من القضايا العصرية
 
وكانت وزارة الأوقاف أكدت، فى وقت سابق، أنه تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعا فى العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعى أو المؤسسى، وبيان مفهوم الإجماع السكوتى فى العصر الحاضر، وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد، والنظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به ، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية والقوانين الدولية وعلاقتها بالإفتاء الشرعى ، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية ونظرات المؤسسات الوطنية الاقتصادية والأمنية لها، وموضوع تدويخ الحيوان قبل ذبحه ورأى العلماء البيطريين في ذلك، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية. 

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