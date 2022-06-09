اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:05 م
أكرم القصاص
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توافد الأطفال على الجامع الأزهر لحفظ القرآن.. و"رواق الطفل" يستقبلهم بالحلوى.. صور

الخميس، 09 يونيو 2022 08:35 م
توافد الأطفال على الجامع الأزهر لحفظ القرآن.. و"رواق الطفل" يستقبلهم بالحلوى.. صور حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر
كتب لؤى على

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شهد الجامع الأزهر، اليوم الخميس، توافد أعداد كبيرة من الأطفال برفقة ذويهم للانتظام بحلقات تحفيظ القرآن الكريم رواق الطفل المقام بالجامع الأزهر، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات تحديد المستوى يومي السبت والأحد الماضيين.
 
من جانبه، حرص الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، على استقبال الأطفال اليوم وتوزيع الحلوى عليهم لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، كما حرص على متابعة انتظام عملية التحفيظ، وتوزيع المحفظين والطلاب داخل الحلقات الدراسية المنتشرة بأروقة الجامع الأزهر، مشيدا بحرص الأهالي على إلحاق أبنائهم برواق الطفل لحفظ القرآن الكريم، مؤكدا توفر اهتمام وعناية يومية من المشرفين والمنسقين على انتظام أعمال التحفيظ.
 
وأعرب أولياء الأمور المرافقون لأبنائهم اليوم عن سعادتهم بالتحاق أطفالهم برواق الطفل، مؤكدين حرصهم على الحضور يوميا إلى الجامع الأزهر لتشجيع أبنائهم على مواصلة حفظ كتاب الله الكريم، متوجهين بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على إتاحة هذه الفرصة المجانية لأطفالهم.
 
وكان الجامع الأزهر قد أعلن عن إطلاق رواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة للالتحاق به وبكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 فروع، إلى 500 ألف طلب، وذلك بعد فتح التقديم لمدة 15 يوما بدأت من تاريخ الإعلان في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.
 
الجامع الازهر
الجامع الأزهر

حلقات تحفيظ القرآن الكريم (2)
حلقات تحفيظ القرآن الكريم 

توزيع الحلوى على الاطفال
توزيع الحلوى على الأطفال

الأطفال في الجامع الأزهر
الأطفال في الجامع الأزهر

توافد الأطفال على الجامع الأزهر
توافد الأطفال على الجامع الأزهر

 


الجامع الازهر

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