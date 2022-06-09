اليوم السابع
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القائم بأعمال وزير الصحة يبحث سبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

الخميس، 09 يونيو 2022 01:39 م
القائم بأعمال وزير الصحة يبحث سبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسك
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة، اليوم، الثلاثاء، لبحث تطوير الخدمات الطبية، ومناقشة التوسع في توفير مصادر تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث خلال الاجتماع إدخال خدمات جديدة في الجراحات التي تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، وخاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.
 
وقال إن الوزير وجه بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على مجانية الخدمات المقدمة من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالتزام المجالس الطبية المتخصصة بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي.
 
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية، والدكتور محمود الشناوي مدير مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

الصحة

الخدمات الطبية

قوائم الانتظار


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