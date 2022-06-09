تنسيق الجامعات الأهلية.. "العلمين الدولية" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى ، أن جامعة العلمين الدولية وهى إحدى الجامعات الأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022 / 2023) اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2022 / 2023أو العام السابق بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/