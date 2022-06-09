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الأوقاف: 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن

الخميس، 09 يونيو 2022 02:45 م
الأوقاف: 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق المديريات فى المحافظات، مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بلغت (11606) صكًّا، بإجمالي مبلغ (25685200) جنيه حتى تاريخه، في حين بلغت مبيعات صكوك الإطعام (22877700) جنيه حتى تاريخه. 
 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صكوك أضاحي من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه) ، وصكوك أضاحي من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف، وذلك في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، وللعام الخامس على التوالى.
 
وأشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للقس الدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًّا كلون من ألوان التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته. 
 
 

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