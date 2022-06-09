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وزير التموين: تخفيضات معارض السيراميك والبورسلين تصل إلى 50%

الخميس، 09 يونيو 2022 03:32 م
وزير التموين: تخفيضات معارض السيراميك والبورسلين تصل إلى 50% الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك قلاعا كبيرة لصناعه السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.
 
وأضاف وزير التموين خلال افتتاحه المعرض الرسمى للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات المطابخ أن فلسفة تلك المعارض التى توسعت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم فى تنشيط التجارة الداخلية والتخفيف على المواطنين بالتخفيضات الموجودة بها والتى تصل فى بعض المعارض إلى 50%.
 
وأبدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سعادته من جودة المعروضات الموجودة بالمعرض والتخفيضات الموجودة به ووجود ما يصل إلى 75% من المعروضات لشركات مصرية، مؤكدا أن جودة الإنتاج والتخفيضات الموجودة بها تأتى فى صالح الكل من المصنع الذي ستشهد صناعته رواج والمواطن الذي سيستفيد بالتخفيضات.
 
يذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى التاسعه مساء في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويشارك فيه 50 شركة وخمس وسبعين فى المائة من المعروضات هى لشركات مصرية وطنية إضافة إلى أن المعرض مستمر حتى الثانى عشر من الشهر الجارى بتخفيضات تصل إلى 50% فى الكثير منها.

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