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والاتحادات 21 من نفس الشهر..

القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت المقبل

الخميس، 09 يونيو 2022 02:56 م
القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت المقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه اعتبارا من بعد غد السبت الموافق 11 يونيو 2022 ، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.
 
 وأوضح الوزير أن موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، سوف يتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022. 
 
وانتهت وزارة القوى العاملة، من أول مرحلتين من مراحل انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، حيث انتخت 1957 لجنة نقابية و275 لجنة مهنية بالمحافظات من انتخاب مجالس جديدة، تنفيذا للقرارات الوزارية التي حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وبمشاركة نحو أكثر من 4 ملايين و 1321 عاملاً.

القوى العاملة

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

النقابات العمالية



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