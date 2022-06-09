التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية

كتب محمود طه حسين

اختتم طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، اليوم، ماراثون امتحانات نهاية العام التحريرية، حيث أدى 499 ألفا و228 طالبا الامتحان فى 47 مادة امتحانية، داخل 2810 لجان بجميع النوعيات "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى" للعام الدراسى 2021 / 2022.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول.

وتفقد هاشم على جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية عددا من اللجان الامتحانية وهي: لجنة مدرسة الزيتون التجارية بنين إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة.

وتابعت لجان المتابعة عددا من لجان السير بمختلف النوعيات بالمحافظات المختلفة منها (صناعى ــ زراعى ــ تجارى ــ فندقى) بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش، وحيازة محمول فى بعض المحافظات، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.