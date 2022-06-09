التعليم تعلن مواعيد سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو، حيث طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان (منتظم أو عمال أو منازل) للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع الصفوف الدراسية التى يتم إعلانها تباعا.

وقالت الوزارة: يتم تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لهذا الغرض تمهيدا للاعتماد الإلكترونى لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلبة الصفوف الاعلى من خلال النظام الالكترونى الخاص بذلك

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم بدأ تسجيل النتائج يوم الأحد 12 يونيو وحتى الخميس من نفس الشهر مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات، مؤكدة أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس.