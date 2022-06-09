اليوم السابع
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جامعة حلوان تتقدم للمركز السادس وسط الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمى

الخميس، 09 يونيو 2022 03:35 م
جامعة حلوان تتقدم للمركز السادس وسط الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمى جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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حققت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا في التصنيف العالمي QS وتقدمت للمركز السادس وسط 14 جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل 1400  جامعة في العالم.
 
أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة  الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.
 
كما أكد أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.
 
كما أفادت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحه سيادتها أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا، أن التقدم الملحوظ فى التصنيف الدولى يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية والتى يعتمد على عدة معايير للتقييم منها السمعة الأكاديمية للجامعة، وكذلك السمعة لدى جهات التوظيف، الاستشهادات لكل هيئة تدريس، وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، بالإضافة إلي نسبة الطلاب الأجانب.

جامعة حلوان

التصنيف العالمى

اخبار مصر

التصنيفات الدولية



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