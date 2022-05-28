الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. فحص 3 ملايين طفل ضمن الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع السبت، 28 مايو 2022 05:32 م وزارة الصحة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. تداول أسئلة امتحان العربى للدبلومات الفنية.. والتعليم: "ما حدش بيستفيد" أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأول "الأدب"..فيديو الصحة: فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان وصول وزيرى السياحة والتنمية المحلية إلى البحيرة لافتتاح مسار العائلة المقدسة الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة الفرنسية الجزء الأول.. فيديو شيخ الأزهر يتفقد أعمال التجديد بمسجد الحسين الصحة: متوسط إصابات فيروس كورونا اليومى 4 حالات إيجابية.. وحالتا وفاة القوى العاملة: تعيين 585 شابا واستخراج 1404 شهادات قياس مهارة ببنى سويف التضامن: تدريب الشباب على المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات غش بالمحمول بامتحانات الدبلومات كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفى لطلاب الجامعات الأعلى للجامعات: اختبارات قدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية بالجامعات وزارة الصحة الصحة اخبار مصر اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالة السبت، 27 فبراير 2021 05:00 م حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة