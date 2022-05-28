اليوم السابع
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كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفى لطلاب الجامعات

السبت، 28 مايو 2022 03:27 م
كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفى لطلاب الجامعات وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، برئاسة المهندس محمد عبد الحكم عن  فتح باب التقدم للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية في المجالات (الهندسي والفني والتجاري ) بقطاع التدريب بالشركة.
 
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المستندات المطلوبة كالآتى:-
- خطاب موجه من الكلية أو المعهد  معتمد موضحا به (اسم الطالب رباعيا – تاريخ وجهة الميلاد – السنة والتخصص - رقم الموبايل واتس اب – مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي).
• سداد رسوم الالتحاق وهى:-
- الطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيه مصرى.
- الطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة  500 جنيه مصرى
 
وأشارت الشركة أنه على من يرغب بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي التقدم بمقر قطاع التدريب بالشركة ( طنطا / سبرباى اول مدخل كفر الشيخ ) ، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى البرنامج اعتبارا من شهر يوليو 2022 والاولوية بأسبقية التقديم.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

طلاب وطالبات الجامعات


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