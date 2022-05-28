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الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان

السبت، 28 مايو 2022 01:00 م
الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الأسبوع الجارى لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والأثنين . 
 
ويشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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